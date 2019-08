1. August 2019, 22:07 Uhr Mitten in der Region Verirrt im Sommerloch

Wer nach Berg will - aufgepasst! Orte mit diesem Namen gibt es viele hierzulande

kolumne Von Lars Brunckhorst

Man hört ja immer wieder von diesen Fällen, in denen jemand einen Flug nach Sydney bucht, aber statt in Australien in Kanada landet, wo es eine Stadt gleichen Namens gibt. Auch San José in USA und San José in Costa Rica werden angeblich gerne vertauscht, selbst zwischen Granada in Spanien und Grenada in der Karibik soll es schon zu Verwechslungen gekommen sein.

Weniger der Schreibweise als der Aussprache geschuldet ist der Fall einer Sächsin, die im Reisebüro einen Flug nach Porto buchen wollte, aber einen Flieger nach Bordeaux bekam. Seit Wim Wenders weiß jeder Cineast, dass Paris ebenso in Texas liegt, und auch London, Las Vegas, Melbourne, Frankfurt oder Berlin finden sich gleich mehrfach auf der Weltkarte. Doch auch weniger prominente Orte haben Doppelgänger, was immer wieder zu Irritationen führt.

So hat ein Busfahrer aus Wiesbaden mal eine ganze Schulklasse statt an den Fährhafen Norddeich in Niedersachsen nach Norddeich in Schleswig-Holstein gefahren. Und ein Schwede irrte zwischen Putgarten und Puttgarden Hunderte Kilometer durch Norddeutschland. Ähnliche Missverständnisse passieren auch immer wieder im Süden der Republik. Etwa mit Kirchheim. So schreckte kürzlich folgende Nachricht Menschen im Landkreis München auf: Krokodil-Alarm in Kirchheim! Gemeint war aber Kirchheim unter Teck. Als eine Art Fake News stellte sich ebenso eine weitere Meldung heraus: Chinesische Volksbefreiungsarmee in Feldkirchen gelandet! Zum Glück war aber Feldkirchen in Niederbayern gemeint. Auch waren die Chinesen nur zu einer Übung mit der Bundeswehr eingeflogen.

Große Verwechslungsgefahr lauert ferner bei folgenden Orten im Landkreis: Breitbrunn gibt es nicht nur als Herrschinger Ortsteil am Ammersee, sondern als eigenständige Gemeinde ausgerechnet auch am Chiemsee.

Von Berg ganz zu schweigen. Jede Region mit Hügel, die etwas auf sich hält, hat eines. Berg am Starnberger See, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Berg im Schussental im Kreis Ravensburg, Berg im Gau in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen, Berg in der Pfalz, Berg im Taunus, Berg in der Verbandsgemeinde Altenahr, Berg als einer der wichtigsten Gewerbestandorte im Landkreis Hof mit hervorragender Autobahnanbindung im Herzen Europas - so lautet zumindest die Eigenwerbung. Selbst in den angeblich so platten Niederlanden gibt es ein Berg en Dal, das einen Höhenunterschied von sage und schreibe 90 Metern zwischen Berg und Tal aufweist.

Darauf musste an dieser Stelle zum Ferienstart mal vorsorglich hingewiesen werden, bevor wieder alle ihre Zielorte ins Navi eingeben und hinterher der Familienfrieden in Gefahr ist, weil man sich verfahren hat. Sollte das Navi anzeigen, dass die Reise etwas länger dauern könnte und es keinen durchgehend befestigten Weg gibt, hat man womöglich etwas falsch gemacht.