Warum eigentlich tun wir uns das jedes Jahr wieder an, dieses zwanghafte Entrümpeln, bloß weil mal wieder Flohmarkt ist? Klar, es gibt ganze Bibliotheken voller Ratgeber, die von der heilsamen Wirkung des Wegwerfens schwärmen. Es gehe um Strukturen, übersichtliche Schubladen werden da in Beziehung gesetzt zu aufgeräumten Arealen im Stammhirn. Nur wer loslasse, habe die Hände frei. Und so weiter. Wieso trägt keiner diesen ganzen Belehrungsschmarrn auf den Flohmarkt?

In Wirklichkeit nämlich gibt es Menschen, die geschaffen sind fürs Pure und Klare und Reduzierte - Architekten zumeist. Die haben sowieso nie irgendetwas angeschafft, von dem sie sich wieder trennen müssten, oder sie haben es längst ohne jeglichen Skrupel in der Hausmülltonne entsorgt. Sie hören nicht das Wehklagen der weggeworfenen Dinge. Andere aber fühlen sich geborgen inmitten von all ihrem Shabby-Schick im Wohnzimmer - oder wie die Kollegin aus dem Schwabenland sagen würde: mit all ihren "Krüschtla" (das ist die liebevolle Verniedlichungsform von Kruscht, also überflüssigem, wundervollem Zeug).

Für solche Wegwerfphobiker kommt Ausmisten oftmals einer Amputation gleich, denn sie hängen an ihren Dingen. Sonst hätten sie sie ja nicht in ihr Leben gelassen. Jede Vase eine Erinnerung. Und sei es nur die, dass sie eben immer schon auf diesem Regalbrett stand. Und gibt die Erfahrung ihnen nicht Recht? Da hat man kürzlich - unter dem Druck des Partners - den hübschen Teewagen von Oma Agnes den Passanten auf der Straße zum Mitnehmen angeboten, schon offeriert der neue Ikeakatalog ein ähnliches Möbel, und man schluchzt auf: Wir hätten es behalten und weiß streichen können...

Warum also macht man dennoch immer wieder mit beim Flohmarkt? Weil hier die Häuser nicht aus Gummi sind? Weil der Rock aus dem Abijahr nun wirklich nicht mehr passt, der Krimi aus der Vor-Internetzeit langweilt? Nein, es kommen einfach nette Leute auf den Markt: alles Gleichgesinnte! Und der Partner freut sich, dass die Angetraute vor lauter Verkaufen nicht dazu kommt zu schauen, was die Nachbarn alles so anbieten. Eine echte Win-win-Situation.