12. Juni 2019, 21:48 Uhr Mitten in der Region Terror im Vorgarten

Mittlerweile gibt es eine Facebookseite mit dem Titel "Gärten des Grauens"...

Kolumne von Birgit Goormann-Prugger

Die große Ferienruhe hat sich über das Oberland gelegt. Wer sich nicht am Samstag zusammen mit den Abertausenden anderen in den Stau auf der Autobahn in Richtung Süden gestellt hat, der verbringt die Pfingstferien zu Hause und lässt es gemütlich angehen. Diejenigen, die trotzdem arbeiten müssen, merken das daran, dass sie staufrei ins Büro kommen und vorher beim Bäcker gleich drankommen. Man könnte sich also zurücklehnen, wenn da nicht der Nachbar gewesen wäre, der morgens um sieben mit dem Laubbläser zu Werke ging. Der Sturm am Wochenende hatte in seinem Vorgarten für Unordnung gesorgt, Äste von Sträuchern gekappt und wild durch die Luft gewirbelt, Blätter von den Bäumen gefegt, viele Blätter. Schlimm.

Das konnte so nicht bleiben, weswegen der Laubbläser in den frühen Morgenstunden so ausgiebig betätigt wurde, dass man sich schlaftrunken fragte, ob der Nachbar die auf dem Boden liegenden Blätter womöglich alle einzeln trocken föhnen möchte, um sie später im Komposthaufen besser stapeln zu können. Der Vorgarten ist ja des Deutschen liebstes Kind, gleich nach dem Carport für den SUV. Weil aber Laubbäume und Hecken die Angewohnheit haben, entweder wild zu wuchern oder Blätter von sich zu werfen, geht so manch einer dazu über, sein Eigenheim mit gekiesten Steinwüsten zu umgeben. Da wuchert dann nichts mehr und Unwetter können auch nichts mehr verrücken. Vor dem vollversiegelten Pflastervorgarten werden als Sichtschutz auch gerne Drahtgeflechte aufgestellt, die man mit Steinen befüllt. Gabionenwand nennt sich das im Fachjargon. Das ist was für die Ewigkeit und vermittelt auch etwas von Friedhofsruhe.

Mittlerweile gibt es sogar eine Facebookseite mit dem Titel "Gärten des Grauens", die solche missglückten Vorgärten dokumentiert. Wenn es nicht so absurd wäre, könnte man dazu vielleicht einen Wettbewerb starten. So unter dem Motto "Wir suchen die fiesesten Flecken zwischen Icking und der Jachenau". Der Gewinner bekommt ein Säckchen Erde und eine Tüte mit Wildblumensamen.