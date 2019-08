Bisweilen begegnet man im Leben Schlagzeilen oder Sätzen, die einem suggerieren wollen, andere wüssten, was für einen selbst gut ist. "Wir bauen für Sie um!", ist so ein Satz. Läden und Supermärkte verbreiten ihn in regelmäßigen Abständen und unterstellen dabei, dass die Angesprochenen, also die Kunden, das so möchten. Deshalb, liebe Ladenbetreiber, stellen wir jetzt mal klar: Wir möchten das nicht. Im Gegenteil, der Satz klingt eher wie eine Drohung.

Dort, wo bis vor Kurzem noch eine große Auswahl an Marmeladen war, dort stehen jetzt Getränkeflaschen im Regal. Die Konfitüren sind dafür an einen ganz anderen Platz, weit weg vom bisherigen, umgezogen. Viele Produktgruppen werden gerade neu zusammengestellt, Obst- und Gemüsetheken neu arrangiert. Als Folge dessen irrt man neuerdings mit dem Einkaufszettel durch den einstmaligen Supermarkt des Vertrauens, der einem von einem Tag auf den anderen fremd geworden ist. Die Wege fühlen sich weiter an, die Suche nach den Produkten ist zeitraubend - und eben auch ein wenig nervig.

Ja, ist klar: Auch die Gestaltung eines Lebensmittelmarktes unterliegt bestimmten Verkaufsstrategien. Auf dass der Kunde doch möglichst mitnimmt, was er gar nicht zu kaufen beabsichtigt hat. Also muss man ihn an bestimmten Produkten vorbei- und zum Kauf verführen. Je länger der Einkauf dauert, desto größer die Chance, dass mehr konsumiert wird. Deshalb - und auch das haben Kunden längst als Prinzip durchschaut - werden die wichtigsten Produkte des täglichen Lebens über den ganzen Laden verteilt. Obst und Gemüse in der einen Ecke, Fleisch und Wurst in einer anderen, Butter und Milchprodukte wieder ganz weit weg.

Zumindest wusste man bisher, wo sich alles befindet. Nun muss man suchen. Die Lebenszeit, die man dafür opfern muss, kommt nie wieder zurück. Die Alternative, nichts zu kaufen, hat man nicht. Es ist ein Jammer.