13. Januar 2019, 21:43 Uhr Mitten in der Region Running Weißwurst

Eine bayerische Spezialität ist zu allem fähig

Kolumne von BERTHOLD NEFF

Als Georg Hackl noch die Eiskanäle dieser Welt hinuntersauste, kamen Hamburger Journalisten auf die grandiose Idee, ihn als "rodelnde Weißwurst" zu schmähen. Gewonnen hat der Schorsch trotzdem immer wieder, und auch dem Konsum dieser bayerischen Spezialität hat dieser unqualifizierte Spruch aus dem hohen Norden nichts anhaben können.

Nur einen Rückschlag galt es danach zu verkraften. Der Plan der Schutzgemeinschaft Münchner Weißwurst, die "Original Münchner Weißwurst" bei den EU-Bürokraten in Brüssel als Herkunftsbezeichnung schützen zu lassen, platzte wie der Darm einer über die Maßen erhitzten Weißwurst, und zwar am 17. Februar 2009. Das Bundespatentgericht lehnte damals in letzter Instanz diesen Antrag mit der schnöden Begründung ab, dass Münchner Weißwürste häufiger aus anderen Landesteilen Bayerns stammten als aus der Landeshauptstadt selbst.

Nun stellt sich heraus, dass die Weißwurst als solche nicht nur rodeln kann, sondern auch gehen. Ein traditionsreiches Wirtshaus in der Region preist nämlich dieser Tage unter der Überschrift "TO-GO" tatsächlich "Weißwürst für dahoam" an. Man bestellt sie bei der Kellnerin und sie gehen dann eingeschweißt mit nach Hause. Bleibt nur zu klären: Was, wenn sie das traute Zuhause gar nicht mehr erleben, wenn ihnen schon unterwegs der Garaus gemacht wird? Man kann sich das lebhaft vorstellen. Vom Heißhunger gepackt, greift sich ein Mensch die gehende Weißwurst und beginnt, ohne sie zu erwärmen und zu entkleiden, mitten in der U-Bahn damit, sie auszuzuzeln. Dem Online-Lexikon Wikipedia zufolge wird sie dabei "mit der Hand gefasst und der Inhalt mit den Zähnen aus dem Darm gezogen", egal, ob vor oder nach dem Mittagsläuten.

Sobald sich das bei den Kreaturen herumgesprochen hat, die der Mensch aus Kalbskopffleisch, Eis, Petersilie, Pfeffer, Zitrone, Zwiebel, Ingwer und Kardamom formt, wird sich die To-go-Weißwurst evolutionär wandeln. Sie muss Reißaus nehmen - und zur To-run-Weißwurst werden.