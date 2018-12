21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Mitten in der Region Ohren auf beim Spielzeugkauf

Was macht man nicht alles für den Nachwuchs

Kolumne Von Irmengard Gnau

Wer beim Patenkind nicht als dröger Socken-Schenker oder mit der Ausrede "Die Mama hat gesagt, du bräuchtest mal eine neue Pausenbox" ankommen will, der stürzt sich in der Vorweihnachtszeit in die Massen im Spielwarenladen. Der Begriff "Goldgräberstimmung" wird hier doppelt spürbar. Für Kinderspielzeug wurden in Deutschland im Jahr 2016 dem Handelsverband Spielwaren zufolge mehr als 3,1 Milliarden Euro ausgegeben; und gerade vor Weihnachten werden die Geschäfte geradezu überrannt von all jenen, die sich dem Lieferwahn verweigern wollen oder schlicht online den Bestellschluss verpasst haben.

Was aber schenken? Den ferngesteuerten Monstertruck, den der Verkäufer in einem Laden zu Werbezwecken und sicher nicht aus eigener kindlicher Freude bereits seit zehn Minuten mit aufheulendem Batteriemotor durch den Mittelgang brettern lässt? Oder doch das Brettspiel mit den lustigen Tiermotiven, das neben "Spielspaß für Groß und Klein" auch noch einen Lerneffekt verspricht?

Es überzeugt der Mittelweg: der Feuerwehrzug, der auf der Straße wie auf Schienen fahren kann, mit Löschschlauch und Wassertank. Dazu noch ein mehrstündiger Besuch beim Patenkind zum Ausprobieren des Spielzeugs, und der Verteidigung des Titels "Lieblingspatentante" steht nichts mehr im Wege. Also rasch zur Kasse.

Die Vorderfrau in der Schlange hat eine Babypuppe aus Plastik ausgewählt. Die kann, wie der übergroße Karton verrät, "mehr als 100 Sätze und Fakten" sagen und Babygeräusche machen. Im inneren Ohr ertönt sofort ein metallisches Glucksen und Kichern, bis nachts um zwei dringt es aus dem Kinderzimmer. Die Vorderfrau hat offenbar den leicht skeptischen Blick auf ihr Geschenk bemerkt. Sie lächelt nachsichtig. "Ich bin schon gespannt, wann ich die Batterien rausnehmen werde", sagt sie.