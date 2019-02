26. Februar 2019, 21:59 Uhr Mitten in der Region Mücken und das erste Eis

Kaum ist der Frühling da, wird er einem schon wieder vermiest

Kolumne von Gerhard Wilhelm

Der Lenz ist da! Der Frühling zeigt gerade dem Winter, dass er doch bitte jetzt die Segel streichen soll. Im Norden und Westen Deutschlands setzt er mit Temperaturen bis fast 20 Grad Celsius dem kalten Gesellen ordentlich zu, während im angeblich sonnigen Süden - sprich Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen - meistens nur knapp die Hälfte erreicht werden. Doch das soll sich die nächsten Tage ändern.

Wie sehr den Menschen die Sonne gefehlt hat, zeigt sich an vielen Orten: Die Sitzplätze vor den Cafés sind voll, die ersten Gartler haben den Spaten aus der Garage geholt, die Winterjacke wandert zurück in den Schrank. Vereinzelt wurden schon Jogger gesichtet, die nur mit einem T-Shirt gelaufen sind.

In die Euphorie platzen aber momentan die Ärzte. Statt von Glückshormonen zu reden, die die Sonnenstrahlen freisetzen, warnen sie vor Pollenflug und Mücken. Das mit den Pollen kennt man ja immer Anfang Frühling. Derzeit fliegen laut Prognose vor allem Samen von Erle und Hasel durch die Luft. Die böse Birke kommt erst noch. Aber eine Nachricht verdirbt einem doch glatt noch mehr die Sonne. Normalerweise beginnt die Mückensaison erst im März und April. Aber: "Im Frühjahr gehen die ausgehungerten Weibchen auf die Jagd, um noch mal Blut nachzutanken", erklärt Mücken-Expertin Doreen Walther vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Und schickt hinterher, dass Mückenstiche gefährlich sein können, weil sie Viren schwerer Tropen-Krankheiten wie West-Nil-, Chikungunya-, Dengue- oder auch Zika-Fieber auf den Menschen übertragen können.

Gibt es eigentlich noch irgendetwas, was man gefahrlos genießen kann, wenn uns schon der Frühling vermiest wird? Vielleicht das erste Eis von der italienschen Eisdiele in der Region. Ist vegetarisch und gibt es für Allergiker auch laktosefrei. Vanille und Cookie-Eis trösten bestimmt über Schnupfen und Stich hinweg. Doch schon Murphy wusste: "Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen." Die Eisdiele hat zu, angeblich für immer. Ein Sch...-Frühling.