2. Juli 2019, 22:06 Uhr Mitten in der Region Mach's gut, Tiger

Natürlich versucht der vierpfotige Hausgast, die Familie zum Bleiben zu überreden - auf seine Weise...

Kolumne Von MICHAEL MOROSOW

Tiger spürt, dass etwas im Busch ist. Der Kater ist ja nicht blöd; erstens leeren sich die Räume zusehends und zweitens haben wir den neuen Mietvertrag offen auf dem Küchentisch liegen lassen. Und wenn der gestiefelte Kater in höchster Gesellschaft zurechtkommt, warum soll Tiger nicht lesen können. Natürlich versucht er, uns zum Bleiben zu überreden - auf seine Weise, denn Kater haben ja nicht die Möglichkeit wie wir Menschen, mit einer Unterschriftenaktion zum Beispiel den Erhalt einer Eckkneipe zu fordern. Tiger also bot zuletzt eine Maus, mithin eine weltweit gültige Währung in Katzenkreisen. Er schleuderte sein Geschenk in hohem Bogen auf das frisch überzogene Bett. Wir überlegten kurz, beschlossen dann aber, trotzdem umzuziehen. Ohne ihn, aber mit einem schlechten Gewissen. Tiger ist nicht unser Kater, wir müssen ihn dalassen. Sehr schade.

Was hat der Kerl Mühen auf sich genommen, um uns auf seine Verständigungsebene zu bringen. Durch das offene Fenster in die Küche springen und mit den Krallen den Stuhlbezug bearbeiten heißt: Futter raus! Bei geschlossenem Fenster wie Fred Feuerstein gegen die Terrassentüre hämmern, bedeutet: Aufmachen. Perforiert er den Stoff der Wohnzimmercouch, will er wieder gehen. Ritzt er dir mit seiner fünfschneidigen Tatze Furchen in den Arm, hat ihm alles zu lange gedauert. Und noch eine, vielleicht die wichtigste Information für die Nachmieter: Wenn er sich auf dem Rücken liegend rekelt, bedeutet das, um Himmelswillen, nicht, dass er am Bauch gestreichelt werden will. Wer das dennoch tut, könnte genausogut mit der Hand in einen Häcksler greifen.

Nur noch wenige Tage, dann also schließt Tigers Kiosk und Zweitwohnsitz. Er wird vielleicht noch das eine oder andere Mal mit den Pfoten gegen die Terrassentüre hämmern und sich dann wohlweislich eine neue alternative Absteige suchen, wenn er keinen Einlass findet. Aber für den Fall, dass er tatsächlich lesen kann: Wir hinterlassen unsere neue Adresse im Mauseloch unter dem Kirschbaum. Alles Gute, Tiger.