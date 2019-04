4. April 2019, 22:11 Uhr Mitten in der Region Konkurrenz für Hawaii

Warum in die Ferne schweifen, wo doch gleich mehrere Surfprojekte in der Region geplant sind?

Kolumne Von ALEXANDER KAPPEN

Wenn man an die Hotspots des internationalen Wellenreitens denkt, dann kommt einem Hawaii in den Sinn. Oder das kalifornische Orange County. Zu den Klassikern zählen außerdem die Byron Bay in Australien oder Peniche, Mundaka und Biarritz an der europäischen Atlantikküste. Die Region spielt in der Surferszene, nun ja, sagen wir: eine eher unauffällige Rolle. Bis jetzt.

So manche Kommune startet derzeit eine aufsehenerregende Wassersportoffensive und versuchen, die ganz große Welle zu reiten. Wenn schon aus dem Nationalpark Isarauen bislang nichts geworden ist, dann soll sich die Region wenigstens als Surferparadies einen Namen machen. So soll auf einem 32 000 Quadratmeter großen Areal im "Munich Airport Business Park" (MABP) eine riesige Wellenanlage entstehen - die weltweit erst dritte kommerzielle Anlage mit laufender Welle, auf der Ritte bis zu 100 Meter Länge möglich sein sollen.

Dumm nur, dass sie in Wolfratshausen ja auch unter die Beach Boys gehen und eine Surfwelle installieren wollen. Bleibt die Frage, warum man denn alles doppelt brauche? Na ganz einfach: Weil es in jedem vernünftigen Skigebiet auch mehr als nur eine Piste gibt!

Also: Nicht rumjammern, sondern sich zusammentun und gemeinsam als Wasser- und Après-Sportregion "Surf und sauf" zusammentun. Man könnte einen Shuttlebus einrichten, der regelmäßig zwischen den lokalen Surfparadiesen pendelt. An den Bussen werden hinten - wie man es aus Skigebieten kennt - Halterungen für Surf- und Wakeboards montiert, in denen man bequem die Sportgeräte der Fahrgäste transportieren kann.

Und falls spontan auch ein paar FKK-Freunde zusteigen und zum See gebracht werden wollen, ist das vom Platz her kein Problem - für ihr Hobby brauchen die ja zumindest nicht viel Gepäck.