3. September 2018, 22:08 Uhr Mitten in der Region Ja, ist denn nicht Weihnachten?

Mit Spekulatius und Lebkuchen ist es ein bisschen wie mit der Henne und dem Ei...

Kolumne von Birgit Goormann-Prugger

Mit Spekulatius und Lebkuchen, die einem auch in diesem Jahr schon Anfang September wieder im Eingangsbereich des örtlichen Supermarktes großflächig den Weg versperren, ist das irgendwie so wie mit der Henne und dem Ei. Was war eigentlich zuerst da? Möglichkeit eins, der Handel hat angefangen: Eine findige Expertengruppe der "Vereinigten Deutschen Discounter" hatte zum Zwecke der Umsatzsteigerung nämlich folgende grandiose Idee: Wenn man schon Ende August Lebkuchen und das ganze restliche süße Zeugs anbietet, können sich die Leute fast vier Monate lang den Bauch damit vollschlagen und die Kasse klingelt so fröhlich wie die Glöckchen am Weihnachtsbaum.

Möglichkeit zwei, der Konsument ist schuld: Zuckerentwöhnte Supermarkt-Kunden haben nämlich nach dem ersten Anflug von Herbstimmung Ende August, weil es mal so ein bisschen geregnet hat, gequengelt, wo denn jetzt eigentlich die Lebkuchen im Regal bleiben, weil doch bald Weihnachten ist, also schon in vier Monaten. Süßes soll ja auch helfen gegen den Novemberblues und wenn man da nicht rechtzeitig vorsorgt ...

An dieser Stelle muss jedoch eindringlich vor dem spätsommerlichen Genuss von Weihnachtsgebäck gewarnt werden, weil sich das nämlich schwuppdiwupp in Hüftgold verwandelt. Und dann passt man nicht mehr in das knappe Dirndl - wahlweise die Krachlederne - vom Vorjahr, was man aber genau jetzt ganz unbedingt tragen muss, wenn man wenigsten ein bisschen trendy sein will. Andererseits: Dann kauft man sich eben ein neues Trachtengewand. Dirndl und Krachlederne gibt es zur Zeit auch allüberall, sogar in diesem Laden, dessen Kernkompetenz eigentlich der Verkauf von Kaffeespezialitäten ist.

Aber weil ja schon bald das Oktoberfest beginnt und sich da sowieso jeder verkleiden muss, gehen wir eben in den Kaffeeladen und holen uns so ein Kleid mit Schürze. Und dann kaufen wir uns im Supermarkt für die Wegzehrung noch ein paar Pfeffernüsse und wundern uns nur ein bisschen, dass aus dem Lautsprecher eine freundliche Stimme dafür wirbt, dass es an der Fleischtheke zur Zeit alles gibt, was man für laue Grillabende mit Freunden so braucht. Ist denn nicht eigentlich schon Weihnachten?