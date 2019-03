10. März 2019, 21:49 Uhr Mitten in der Region Hilfe von Dagobert Duck

Nachbarschaftshilfe kann auf viele Arten geschehen. Sogar ein Automat kann helfen

Kolumne von Jutta Czeguhn

Er hatte etwas von Dagobert Duck, der alte Herr, der unser Nachbar war. Natürlich war er nicht wirklich ein übellauniger Geizkragen, aber in der Straße wäre er bestimmt die letzte Person gewesen, bei der man abends um acht noch läutet und um ein Stück Alufolie für den Folienfisch bittet. Irgendwie ist es in der kopflosen Hektik des Kochens dann aber doch passiert, dass man den kürzesten Weg wählte, sich vor seiner Tür wiederfand und mit verzweifelter Entschlossenheit den Klingelknopf drückte.

Es dauerte unendlich lange, bis Licht in der Diele anging, und die drei Sicherheitsschlösser knackend umgedreht wurden. Die fiesen Enkeltrickbetrüger von heute hätte unserer betagter Nachbar schon am Telefon in die Flucht geschlagen, so misstrauisch begegnete er der Welt. Nur einen Spalt breit öffnete sich die Tür. Zornrot und mit zusammengekniffenen Augen hörte der Nachbar sich unser Ansinnen an. "Sie warten hier!", kam knapp der Befehl - und krachend fiel die Tür zurück ins Schloss. Wir wollten uns schon achselzuckend davonschleichen, da erschien er wieder und drückte uns wortlos eine Rolle Silberpapier in die Hand.

Unter Nachbarn hilft man sich nun mal gegenseitig aus, da wollte sich offenbar auch der alte Herr nichts nachsagen lassen, auch wenn über den nächtlichen Folien-Vorfall nie wieder ein Wort verloren wurde. Mittlerweile leben längst neue Leute im Haus. Umstandslos reicht man sich in der Not ein Kännchen Milch über den Zaun. Hättet ihr eventuell eine Packung Nudeln übrig? Ja, klar. Drei Eier ... Seit kurzem aber haben wir einen Neuzugang in der Nachbarschaft, er steht um die Ecke. Grün, kühl, nennt sich "Hofladenautomat". Kartoffeln, Putenoberkeulenrollbraten, gewürzt, Hähnchenminutenschnitzel, Frischei-Spirelli-Nudeln, Zwetschgenröster, Premium-Eier aus Freilandhaltung. Der neue Nachbar hat in seinem gläsernen Bauch ein Riesensortiment für Notfälle nach Ladenschluss. Nur beim Bezahlen, da ist er so ganz anders als unser alter Dagobert Duck, er besteht auf den Cent sogar.