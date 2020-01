Es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen im S-Bahn-Verkehr. In Icking spinnt eine Weiche. Die S 7 ist erst mal außer Gefecht und Wolfratshausen somit mal wieder abgehängt. So weit, so doof. Also, auf nach Starnberg! Was soll man auch anderes tun, wenn man, wie in diesem Fall, den Zug vom Münchner Hauptbahnhof nach Wolfsburg erwischen will. Wie gut, dass man wohlweislich ein wenig Karenzzeit eingeplant hat. In Starnberg scheinen, oh Wunder, alle Weichen tadellos zu funktionieren. Das macht Hoffnung. Da erscheint auf der Anzeigetafel der Schriftzug, dass die S 6 zwar artig fahre, aber leider nicht am Hauptbahnhof halten werde, sondern von Pasing bis zum Ostbahnhof durchbrause. Na prima! S-Bahnfahren ist eben immer ein kleines Alltagsabenteuer.

Da tröstet es, dass der erwähnte Reisende nicht allein ist. Auch Gefängnisdirektor Frank geht es so. Er will zu einem Ball beim Prinzen Orlofsky. Gefängnisdirektor? Gibt es neuerdings in Starnberg ein Gefängnis? Und welcher Prinz? Den Namen Orlofsky hat man im Promilandkreis ja noch nie gehört? Stimmt. Die beiden Herren sind ja auch keine Landkreisbürger, sondern Teil der Handlung in der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß, die in der aktuellen Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper München gegeben wird.

Darin trifft Gefängnisdirektor Frank in der Vorstellung an diesem Sonntag im zweiten Akt - den abgehetzten Zeitgenossen mimend - mit den Worten im Gartensalon des jungen Prinzen ein: "Entschuldigt, ich bin mit der S 6 gekommen." Verständlich, dass das Publikum den Scherz mit wissendem Gelächter quittiert, ehe es nach Ende des dritten Aktes hoffnungsvoll zur S-Bahn strömt.