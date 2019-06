11. Juni 2019, 21:55 Uhr Mitten in der Region Es zünselt im Haar

Augen auf beim Entsorgen der Raupen

Kolumne von Nicole Graner

Wenn es ein bisschen knistert im Buchsbaum, der schon aussieht wie ein kahl gefressenes Gerippe - und wenn der Gartenboden mit kleinen, gräulichen Kügelchen übersät ist, dann leisten die grün-schwarzen Raupen ganze Arbeit. Diese Buchsbaumzünsler! In diesem Stadium ist das Immergrün nicht mehr zu retten, man muss es "fällen". Wichtig und absolut notwendig: Die Zweige müssen in eine gut, am besten luftdicht zu verschließende Tüte. Der Geripperest darf nicht in die Biotonne und muss auf dem Wertstoffhof in spezielle Container. Keinesfalls in den Gartenabfall. Alles brav gemacht. Zweige in die Tüte und ab ins Auto. Und die anderen Buchsbäume im Garten? Für einen zweiten kommt jede Hilfe zu spät. Doch ein bereits im vergangenen Jahr zurückgeschnittener ist zu retten. Aber höchste Zeit zu handeln: Auch da sind sie schon wieder, diese fiesen Raupen. Jeden Abend werden sie also fein säuberlich eingesammelt, jedes Blättchen umgedreht. Dann wird der Baum, ja, Verzeihung, mit Gift besprüht. Nach einer Woche keine Viecher mehr! Hurra!

Dafür woanders. Die Tüten im Auto wurden nicht gleich zum Wertstoffhof gebracht. Großer Fehler. Während man an einer Ampel auf Grün wartet, kitzelt etwas auf dem Kopf. Man wischt sich durchs Haar, hat eine Art Spinnenfaden in der Hand. Und am Ende baumelt eine Zünslerraupe. Igitt! An der Wagendecke hängen sie zu Dutzenden. Erst mal anhalten und sie abnehmen. In ein kleines Glas stecken und guuuut verschließen - das heißt: noch nicht. Denn im Kofferraum feiern die Raupen Party. Sie haben sich durch die Tüten gefressen! Weiter sammeln. Und sich danach den ganzen Tag immer wieder durchs Haar fahren. Es könnte ja da oben noch zünseln!