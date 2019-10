Und schon wieder ist eine Schildkröte ausgebüxt. Spekulationen über ihre Identität gibt es in diesem Fall aber nicht: Emma heißt die Entlaufene. Sie ist eine Griechische Landschildkröte, zwei Jahre alt und offenbar schon seit gut zwei Wochen nicht mehr auffindbar. "Sollte sie euch über den Weg laufen, würde sich die Familie von Emma wirklich sehr über eine Info freuen", schreibt eine Bekannte der Suchenden in einer Facebookgruppe.

Selbstverständlich ist das gar nicht lustig, wenn ein geliebtes Haustier einfach so verschwindet. Aber man stelle sich nur mal vor, Emma würde einem wirklich "über den Weg laufen": Emma, wie sie schnurstracks über den Zebrastreifen marschiert und den Verkehr aufhält, oder Emma, die sich, um kurz zu verschnaufen, unter einer Parkbank niederlässt. Emma, wie sie aus der Ferne einen ihrer Vorderfüße zum Gruß hebt, Emma, wie sie rastende Radfahrer sozusagen überholt. Oder Emma, wie sie sich im Gemüseladen Bärlauch, Breitwegerich und Johanniskraut schnappt. Natürlich ist das vollkommen albern, aber lustig ist die Vorstellung eben doch. Gäbe es ein Youtubevideo davon, das den Titel "Emma on tour" trüge - es würde sicherlich tausendfach angeklickt, geteilt und geliebt werden, ach was: millionenfach.

Tatsächlich, so ist einem Kommentar zu entnehmen, könnte es aber auch gut sein, dass Emma sich einfach eingebuddelt hat, weil's kalt geworden ist. Immerhin kommt sie ja zumindest dem Namen nach eher aus wärmeren Gefilden. "Um diese Jahreszeit graben sich Schildkröten oft im Garten ein. So tat es unsere immer. War verschwunden und tauchte im Frühjahr wieder auf", schreibt die offenbar vormalige Schildkrötenbesitzerin.

Wie dem auch so: Es bleibt Emmas Familie zu wünschen, dass die Kleine bald wieder wohlbehalten nach Hause kommt. Sollte sie also tatsächlich jemandem über den Weg laufen, möge er sie doch bitte sofort nach Hause bringen, damit es nicht Frühling wird, bis sie daheim mit Erdkrümeln auf dem Panzer ankommt. Denn die Gute kann zwar laufen, besonders schnell aber dürfte sie wohl eher nicht unterwegs sein. Genauer gesagt: So knapp zwei Kilometer in der Stunde wird Emma schon schaffen.