30. Januar 2019, 22:15 Uhr Mitten in der Region Ein Schwimmgürtel der Gastlichkeit

Die Deutschen sind besser als ihr Ruf - wie ein Besuch in einem Schwimmbad zeigt

Kolumne von Astrid Becker

Für Platon ist das Gastrecht höchste ethische Pflicht. Allerdings dürften wohl nicht viele Deutsche Platon lesen - oder gar ihn beherzigen. Es gibt zumindest zahlreiche Umfragen, die den Deutschen im Vergleich zu Angehörigen anderer Nationalitäten eine Gastfreundlichkeit bescheinigen, die gen null tendiert. Wer beispielsweise mal durch Marokko gereist ist, wird dort fast überall zu einem Glas Tee eingeladen, zum Essen oder auch ein Bett für die Nacht angeboten bekommen. Nahezu unvorstellbar wäre es hierzulande, einen Fremden bei sich zu Hause übernachten zu lassen.

Dennoch ist es gerade ein junger Marokkaner, der den Deutschen ein umwerfendes Kompliment gemacht hat. "Ihr seid super", sagte der 21-Jährige am Freitagabend im Seebad Starnberg. Der junge Mann, so stellt sich später heraus, lebt seit einem Jahr in Deutschland, genauer gesagt in Berg. Das allein sei schon "super", findet er. Mit einer Einschränkung allerdings: Wie soll ein junger Mann in einem Landkreis mit fünf Seen leben, ohne selbst schwimmen zu können? "Ich habe das nie gelernt, weil meine Mutter Angst vor Wasser hatte", erzählt er. Deshalb beschloss er, sich jetzt das Schwimmen selbst beizubringen. Zwei junge Frauen sehen an diesem besagten Freitag, wie der junge Mann sich von der Bademeisterin einen Schwimmgürtel borgt. Sie springen sofort ins Wasser und zeigen dem jungen Mann die richtigen Bewegungen. Sie ermutigen ihn sogar, sich ins tiefe Wasser zu wagen, rechts und links von den Frauen flankiert. Auch die Bademeisterin kümmert sich rührend um den Marokkaner. Sie zeigt ihm, wie er atmen und wie er die Arme bewegen muss. Ein wenig verunsichert ist der junge Mann dennoch: "Bin ich nicht schon zu alt, um das zu lernen?", fragt er. Doch er wird beruhigt: "Übe es einfach so lange, bis du die Bewegung automatisch machst." Der junge Mann strahlt. Und dann sagt er es: "Die Deutschen sind so hilfsbereit und so gastfreundlich." Vielleicht haben sie ja doch schon mal was von Platon gehört.