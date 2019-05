30. Mai 2019, 22:09 Uhr Mitten in der Region Die Flucht aus der Pyramide

Irgendwann geht eine Tür auf ... nur wo steckt man da eigentlich gerade?

Kolumne von NICOLE GRANER

Die Kellertür ist zu. Gerade noch im Regen draußen, jetzt ist man plötzlich in einer bislang unentdeckten ägyptischen Grabkammer des so jung gestorbenen Pharaos Tutenchamun. Spärliches Licht und überall Zeichnungen an den Wänden, Hieroglyphen. Vier Menschen tasten sich ganz vorsichtig vorwärts. Verirrte Touristen? Verschüttete Archäologen? Nein, nur Rätselbegeisterte. Eine Fußplatte sei lose, hat der Game-Watcher gesagt, und trete man aus Versehen auf sie, dann schlösse sich die Grabkammer für immer. Echt? Angst. Bloß nicht als letzter in den Raum! Quatsch. Das alles ist doch nur der Plot für die Geschichte in einem Escape Room: Die vier Menschen sind angebliche Grabräuber, aber nun sind sie gefangen und wollen nur eines: raus, und zwar in einer Stunde. Sonst ist die Luft verbraucht. Echt? Nö.

Das Wichtigste: die Taschenlampe. Die braucht man, um in der Grabkammer Schriftzeichen zu entschlüsseln, nach Gottheiten mit Horusfalken Ausschau zu halten und in jeder Mauerritze aus Pappmaché - sei sie noch so klein - nach Hinweisen zu suchen. Ein Skelett gehört übrigens auch dazu. Ein echtes? Nö.

Nach anfänglichem Zögern sind alle im Spiel. Und wie. Es wird geraten, diskutiert. Dinge werden hin- und hergeschoben, Zeichen enträtselt. Plötzlich eine leise Stimme aus dem Off: "Schaut euch den Totenkopf noch mal an!" Die Zeit rennt, und gefühlt wird die Luft immer dünner.

Was der Game-Watcher wohl so alles denken mag, wenn er die Ratenden auf dem Monitor sieht? Handgreiflich dürfe man nicht werden, hat der Spielleiter anfangs gesagt. Dann ist Game over. Das Inventar zerstören geht auch nicht. Aber die Vier im Grab gehören eher zu den Strukturierten. Sie spielen ihre Stärken aus, jeder auf seine Weise: Verstand, Geduld, Mut und Hartnäckigkeit. Dieses "Zusammen-Eins-Sein" macht großen Spaß. Und dann geht eine Tür auf. Und die nächste. Und noch eine. Die letzte führt, gerade noch rechtzeitig, in die Freiheit. Aus der Pyramide. Äh, Quatsch, aus Kellerräumen.