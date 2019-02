24. Februar 2019, 21:55 Uhr Mitten in der Region Darth Vader am Steuer

In der fünften Jahreszeit kündigt die Polizei wieder verstärkte Kontrollen an. Dabei geht es nicht nur darum, die Faschingsfreunde aus dem Verkehr zu ziehen, die mehr als nur von guter Laune trunken sind

Kolumne Von Gerhard Wilhelm

Bei Alkohol am Steuer hört der Spaß auf! - meint zumindest die Polizei und kündigt verstärkte Kontrolltätigkeit in der Faschingszeit an. Fasching? Ja, haben wir denn schon Fasching? Die Zahl der Narren auf den Straßen ist offensichtlich gleich geblieben, ob verkleidet oder nicht.

Ein Blick in den Kalender zeigt aber das Ungemach, das aufzieht, denn tatsächlich ist schon Faschingsendspurt angesagt. Rosenmontag und Faschingsdienstag sind am 4. und 5. März. Als Faschingsfan fiebert man den letzten närrischen Tagen entgegen, der Faschingsmuffel denkt mit Grausen daran. Egal, warum man trinkt, um dem Jecksein zu frönen oder dem Irrsinn zu entkommen - die Polizei kennt bei Alkohol am Steuer keine Gnade und schwört: "Die Polizei kontrolliert nicht, um Faschingsbegeisterten den Spaß zu verderben, sondern um alkoholbedingte schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden!"

Sie hat ja Recht, denn nach wie vor stellen Alkohol und Drogen eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr dar. Aber was ist mit den Narren, die trunken vor Lust oder vor Glück dem Alltag zu entfliehen in die Rolle eines Piraten, Cowboys oder Zorros flüchten? Was wussten schon Piraten vom Autofahren? In Promille im Blut ist diese Trunkenheit natürlich nicht zu messen, es gibt auch keinen mit einem Alkomaten vergleichbaren Narromaten.

Und trotzdem, liebe Närrinnen und Narren, es ist auch nüchtern nicht alles beim Autofahren erlaubt - worauf im Übrigen das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in seiner Pressemitteilung gar nicht eingeht. Seit 2017 gilt nach der Straßenverkehrsordnung nämlich ein Vermummungsverbot beim Autofahren. Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Das wird zwar im Fasching nicht ganz so streng gesehen, aber die Sicht und das Gehör dürfen trotzdem nicht durch die Verkleidung eingeschränkt sein. Eine Maske könne das Sichtfeld erheblich einschränken, was auch die Unfallgefahr erhöhe. Darth Vader am Steuer wird wohl all seine dunkle Macht aktivieren müssen, um von den Sturmtruppen der Polizei nicht erwischt zu werden.