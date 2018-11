26. November 2018, 22:03 Uhr Mitten in der Region Blatt für Blatt, Flocke für Flocke

Ein Blick auf die Mitmenschen sagt manchmal mehr aus als der Kalender...

Von Birgit Goormann-Prugger

Wer den Wandel der Jahreszeiten verfolgen will, der kann auf den Kalender schauen, der kann aber auch seine Mitmenschen beobachten. Es gibt da beispielsweise diese Frau in der Innenstadt einer regionalen Kommune, die offenbar großen Wert legt auf das Erscheinungsbild, das die Stadt in der Öffentlichkeit abgibt. Zumindest, was den Teil des Fußgängerweges betrifft, der zu ihrem Haus gehört. Im Sommer sieht man sie dort mit einem Besen zu Werke gehen, keine Zigarettenkippe, kein Kaugummipapier wird übersehen, alles wird sorgfältig entfernt und in Richtung Straßenmitte gekehrt, da stört es nicht. Nach dem ersten Schneefall wird das Werkzeugrepertoire erweitert, zusätzlich zum Besen kommt nun auch die Schneeschaufel zum Einsatz, eine große. Selbst wenn nur ein paar kümmerliche Reste der weißem Pracht auf dem Gehweg übrig sind, die sich vermutlich auf Grund der hohen Fußgänger-Fluktuation an dieser Stelle ziemlich bald selbst auflösen würden, alles muss weg.

Jetzt hat auch die Technik Einzug gehalten in diesem reinlichen Haushalt. Ein kleiner Laubbläser. Bäume, die ihr Laub abwerfen könnten, stehen an dieser Stelle zwar nicht, doch der Herbstwind hat die Dreistigkeit besessen, das eine oder andere Blatt direkt auf den Fußweg flattern lassen, den man durchaus als den Reinlichsten in der ganzen Region bezeichnen darf. Jedes dieser Blätter wird nun ganz sanft mit dem Gerät vom Gehweg gepustet, jedes einzelne wird angesteuert, keines übersehen. Und es wird auch in diesem Winter wieder die Zeit der Eiseskälte kommen, Rollsplitt wird dann auf den Gehweg verteilt - und auch der muss dann wieder weg.

Was einen für diese Frau ja wirklich freut, ist die Tatsache, dass sich dort keine Narren zu einem Zug durch die Innenstadt formieren. Mit Konfetti womöglich. Das wäre dann wirklich eine Sisyphusarbeit, auch mit Laubbläser.