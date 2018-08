22. August 2018, 22:04 Uhr Mitten in der Region Bei Hitze tobt das volle Blut

Die hohen Temperaturen bringen uns ganz schön in Rage

Kolumne von Gerhard Wilhelm

Die ständige Hitze derzeit führt dazu, dass das Aggressionspotenzial bei Menschen steigt - nicht nur, wenn Wespen im Anflug sind. Sagen zumindest Mediziner. Aber das wusste auch schon Shakespeare. Nicht umsonst heißt es bei "Romeo und Julia": "Denn bei der Hitze tobt das volle Blut." Die Ursache, dass bei der Hitze manchem die Sicherung früher durchbrennt, soll in einem uralten Hormon liegen, Vasopressin, auch ADH genannt. Es sorgt dafür, dass Menschen Flüssigkeit im Körper speichern können. Haben wir zu wenig im Körper, werden wir aggressiv, weil der auf Überlebensmodus schaltet.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, heißt es. Also müssen wir mehr trinken, permanent, so die Wissenschaftler. Rund eine Halbe alle zwei Stunden. Äh, natürlich nur mengenmäßig gesehen, nicht in Bier umgerechnet. Im Übrigen ist es auch nicht zweckdienlich, den ganzen Tag kaum was zu trinken, und am Abend dann im Biergarten alles auf einmal. Denn bis dahin ist man so im Überlebenskampf, dass jede Verzögerung bei der Flüssigkeitslieferung zur Steigerung der Aggression führt. Ob allerdings nun ein geworfener Masskrug auf zu wenig oder zu viel Flüssigkeit zurückzuführen ist, müsste im Einzelfall geprüft werden - was oft dann Sache eines Gerichts ist.

Die Hitze hat auch noch einen zweiten negativen Nebeneffekt: Am besten funktioniert unser Körper bei einer Lufttemperatur zwischen 21 und 24 Grad. Liegt sie auch nur einen Grad höher oder niedriger steigt die Sterblichkeitsrate und man ist weniger produktiv. Man kann also Arbeitgebern nur den Rat geben, für die richtigen Temperaturen im Büro zu sorgen, denn letztlich schneiden sie sich selber ins Fleisch, wenn am Ende des Tages nichts fertig ist.

Vorsicht ist bei Arbeitnehmern geboten, wenn bei 30 Grad der Chef ins Zimmer kommt, die Fenster (alle bodentief und nach Süden) schließt, auch den letzten Sonnenschutz (eh schon nur innen am Fenster) wegschiebt und einem den Ventilator auch noch weg nimmt. Es könnte sein, dass man als entbehrlich angesehen wird.