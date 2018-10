19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Mitten in der Region Ausflug ins Habitat der SUVs

Das Recht des Stärkeren

Kolumne von Katharina Schmid

Verlässt ein Bürger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen denselben gen Norden, und tut er dies, sagen wir einmal, auf der B 11 in Richtung Baierbrunn, fährt über Pullach in Richtung Solln, dann wird er nicht weit nach Überquerung der Landkreisgrenze zu rätseln beginnen. Irgendetwas ist hier anders, doch was? Sobald er dann in Solln das erste Mal hart auf die Bremse steigen muss, wird es ihm schlagartig klar werden. Er hat eine Habitatgrenze überquert. Vom natürlichen Lebensraum der Kleinwagen ist er ins Habitat der Sport Utility Vehicles, kurz SUVs, vorgedrungen. Hier, im Herrschaftsgebiet der großen, gepflegt glänzenden Gefährte herrschen andere Gesetze. Die Straßenverkehrsordnung ist für SUVs und ihre Fahrer - aus Gründen der Gleichberechtigung darf hier ein Hinweis auf die SUV-Fahrerinnen nicht fehlen, ihr Erkennungszeichen oftmals eine sehr große, sehr teure Sonnenbrille - die StVO also ist für diese Fahrer und -innen offenbar lediglich eine Empfehlung. Sollte ihnen gerade danach sein, dürfen sie sich gerne daran halten. Eigentlich aber herrscht hier Anarchie, der Stärkere gewinnt.

Und weil der SUV, der da in Solln von rechts auf die Vorfahrtsstraße sticht, nun mal der Stärkere ist, bremst der Kleinwagenfahrer aus dem Landkreis, brav und überlebenslustig wie er ist, scharf ab. Der Auffahrunfall, den er damit fast provoziert, interessiert den davon preschenden SUV-Fahrer nicht. Er muss dringend zum Bäcker in der nächsten Querstraße. In die biegt er ab, indem er plötzlich und scharf abbremst. Und das natürlich - dreimal dürfen Sie raten - ohne vorher den Blinker gesetzt zu haben.