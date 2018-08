15. August 2018, 21:53 Uhr Mitten in Denning Rätselraten um 26 Bergschafe

Die Herde tauchte wie aus dem Nichts auf: 26 weiße und schwarze Schafe entdeckte ein Landwirt auf einem seiner Felder östlich von Deining. Dann waren sie über Nacht ebenso plötzlich wieder verschwunden - nicht ohne die saftige Fremd-Weide ordentlich abgegrast zu haben

Kolumne von Katharina Schmid

Eine neue Folge in der Serie "Kurioses aus dem Polizeialltag" hat das Leben den Wolfratshauser Beamten am Montagabend gespielt. Ein Landwirt aus Deining verständigte die Gesetzeshüter und meldete einen "untypischen Fund", wie es im Polizeibericht heißt: eine Herde Schafe. 26 weiße und schwarze Tiere entdeckte der Bauer auf einem seiner Felder östlich von Deining. Vom Besitzer der Tiere fehlte jede Spur. Das große Rätselraten um die Herkunft der Schafe begann. Es rätselten mit: Der 51 Jahre alte Landwirt, der die Tiere am Montagabend gefunden hatte. Die Polizeibeamten, die versuchten, den Eigentümer ausfindig zu machen. Ein Deininger Schafhalter, der allerdings auch nicht wusste, welchem seiner Kollegen die Tiere gehören könnten. Und - so darf vermutet werden - die Deiniger Bürger, denen die tierischen Gäste am Ortsrand eine Menge Gesprächs- und Rätselstoff geliefert haben dürften.

Erste Indizien zu ihrer Herkunft lieferten die 26 Zugereisten der Polizei übrigens selbst. Ihrem Aussehen nach habe es sich wohl um Bergschafe gehandelt. Näheres, etwa die Nummern auf ihren Ohrmarken, wollten die Tiere nicht von sich preisgeben. Sie seien "derart scheu", dass sich die Nachforschungen nach dem Eigentümer komplizierter als gedacht gestaltet hätten, so die Polizei. Noch dazu seien die Schafe offensichtlich so hungrig gewesen, dass es den Anschein machte, "als könnten sie demnächst die Weide des 51-jährigen Landwirts komplett zum Stillen ihres Appetits verwenden". Der war zwar nicht ganz glücklich darüber, dass ihm fremde Schafe das Futter von der Wiese fraßen, ließ die Überraschungsgäste aber trotzdem erst einmal gewähren. Bis das Rätselraten um die 26 ein jähes Ende fand. "Mittlerweile sind sie weg", hieß es am Mittwoch aus der Wolfratshauser Polizeiinspektion. Wo, das weiß keiner so genau. Vielleicht weitergezogen. Vermutlich aber in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abgeholt von ihrem Besitzer. Das glauben zumindest der Landwirt, der auf seinen Grasverlusten nun wohl sitzen bleibt, und die Polizei, die sich auf die nächste Folge "Kurioses aus dem Polizeialltag" vorbereitet.