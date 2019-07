29. Juli 2019, 21:38 Uhr Mitten in Bad Tölz Alles aus erster Hand

Bürgermeister Josef Janker geht mit gutem Beispiel für Bürgernähe voran

Kolumne von Klaus Schieder

Es gibt ja Erste Bürgermeister, die sich ebenso als Ersten Bürger wie als Meister sehen. Wer von Stadtoberhäuptern mit solchem Selbstverständnis etwas haben möchte, muss mit dem Bauantrag in der Hand auch den Kratzfuß beherrschen oder als Lokaljournalist der Hofberichterstattung mächtig sein, wenn er eine Genehmigung, respektive eine Information haben möchte. Da ist Josef Janker aus Bad Tölz von anderem Schlag. Nicht bloß, dass er in der Regel jovial Auskunft gibt: Er kümmert sich auch um Leute, die in der Kurstadt in Not sind. So tauchte er am Montag zu nachtschlafender Stunde höchstselbst - mitten im Starkregen - am Wohnmobilparkplatz auf und warnte das fahrende, zu dieser Zeit aber schlafende Volk vor der reißenden Isar. Das ist geradezu vorbildlich.

Daran sollten sich andere ein Beispiel nehmen. So könnte René Mühlberger, CSU-Stadtrat und Leiter der Geretsrieder Feuerwehrschule, das nächste Mal an der Tür klingeln, wenn der Rauchmelder beim Nachbarn die Gehörgänge malträtiert. Oder Franz Mayer-Schwendner von den Grünen helfen, die Kaffeemaschine anzuwerfen, wenn die hundertprozentige Ökostromversorgung der Tölzer Stadtwerke mal nicht so funktioniert. Was Lokaljournalisten weniger brauchen: Janker muss jetzt nicht um 3 Uhr nachts anrufen, um über neue Hotelpläne zu informieren. Das hat Zeit bis zum Morgen. Bislang ging die Stadt damit eh nur baden.