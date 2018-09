23. September 2018, 21:55 Uhr Mitten im Mietshaus Dienstschluss im Waschkeller

Neun Monate seines Lebens verbringt der Mensch laut einer Studie mit der Wäsche seiner Klamotten. In einem Mehrparteienhaus mit nur einer Maschine kann das zur Herausforderung werden.

Kolumne von Lea Weinmann

Neun Monate. Diese Zeit verbringen wir in unserem Leben damit, Wäsche zu waschen und zu bügeln. Das hat zumindest die Studie eines Wissensmagazins 2014 ermittelt. Und manchmal wird Wäschewaschen sogar zur organisatorischen Großaufgabe, um auf diese neun Monate zu kommen. Denn gewaschen wird in manchen Wohnkomplexen nicht einfach, wann und wie die Bewohner es möchten. Im Keller klärt ein Info-Papier über die Waschzeiten auf: werktags von 8 bis 20 Uhr. Manch einer liest den Hinweis, nimmt ihn aber ähnlich ernst wie die Ruhezeiten im Mietvertrag, "das schreiben die ja nur so".

Überrascht stehen diese Wäschewascher dann um 20.05 Uhr im stockdunklen Keller und ruckeln verzweifelt an der Waschmaschine, deren Trommel zwar nicht mehr rotiert, deren Tür sich aber auch nicht mehr öffnen lässt - Strom abgestellt. Keiner macht so pünktlich Feierabend wie diese Waschanlage. Für die Vollzeit-Berufstätigen des Hauses beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wer lange arbeitet, der hechtet abends schweißgebadet die Treppen hinunter, schmeißt das Zeug in die Trommel, wirft dem Zählautomaten auch noch schnell 2,50 Euro in den Rachen und betet mit Blick auf die Uhr, es möge noch reichen. Besonders Raffinierte waschen samstags, und da nicht das ganze Haus den Samstag zum Waschtag ausrufen kann, gibt es neben dem Waschzeiten-Papier auch noch Wer-wäscht-wann-Terminlisten, in denen die Plätze zum sechsten Tag der Woche schnell ausgebucht sind. Und am siebten Tag ist bekanntlich Ruhe.

Es geht aber auch anders: In einem Wohnturm im Münchner Olympiadorf übernimmt das Wäschewaschen auf Wunsch ein Concierge-Dienst. Das ergibt im besten Fall neun Monate mehr Lebenszeit. Klingt verlockend, hat aber auch seinen Preis. Zeit ist nun einmal Geld. Oder andersherum?