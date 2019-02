28. Februar 2019, 21:56 Uhr Mitten im Landkreis Verpatzte Premiere

Der Frühling kommt - trotz schlechter Wetterprognosen

Kolumne Von Alexander Kappen

Nun läuft der Faschingsendspurt. Wenige Tage noch haben feiernde Narren (Soundtrack: "Ein bisschen Spaß muss sein") und tanzende Schäffler ("Aber heid is' koid") den Landkreis im Griff. Und von Aschermittwoch an gehört die Bühne dann endlich wieder voll und ganz dem, der eigentlich schon am Freitag seine Premiere feiert und bereits seit Tagen seine Vorboten kräftig die Werbetrommel rühren lässt: dem Frühling ("Nun will der Lenz uns grüßen").

Frühling also. Sonnenstrahlen kitzeln in der Nase. Die ersten Blümchen sprießen und strecken ihre Kelche in die Höhe (Kelche, nicht Krüge, bis zur Volksfestzeit dauert es noch ein bisschen). Katzen ziehen Tage und Nächte lang durch die Gemeinde und lassen sich nur sporadisch, wenn der Hunger über die Hormone siegt, zu Hause blicken. Ehepartner gehen nur mal eben schnell Zigaretten holen und tauchen - wahrscheinlich kommen sie mit dem Automaten nicht klar - nie mehr auf. Und die Zwergkaninchen draußen vorm Haus freuen sich, dass sie endlich wieder problemlos im nicht mehr gefrorenen Boden buddeln können und verwandeln dabei den Garten in eine Großbaustelle.

So ist das also. Theoretisch. Praktisch ist es so, dass ausgerechnet zum meteorologischen Frühlingsanfang an diesem Freitag das Wetter wieder umschlägt ("Sag dem Lenz zum Abschied leise Servus"). Fünf bis neun Grad, 70 bis 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit ("Aber heid is' nasskoid"). So zumindest haben es die Wetterdienste prognostiziert. In den Tagen danach geht's voraussichtlich in dem Stil weiter. Und es wird eher noch kühler. Na ja, kalendarisch ist ja auch noch Winter. Aber am 20. März, da heißt's dann endgültig: "Jetzt fängt das schöne Frühjahr an." Beziehungsweise: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Und vielleicht ist bis dahin ja auch der eine oder andere schon wieder vom Zigarettenholen zurück . . .