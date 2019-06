7. Juni 2019, 22:23 Uhr Mitten im Landkreis Boom, Boom? Bumm, bumm!

Mächtige Abrissbirnen machen heutzutage alles dem Erdboden gleich? Von wegen...

kolumne Von Felicitas Amler

Nun ist's aber auch mal wieder gut, oder? Klar haben wir Wohnungsnot und Mietdesaster. Aber ist bauen da wirklich die einzig denkbare Lösung? Und dann alle gleichzeitig und immer in unserer Nähe? Morgens bei Frühstück und Zeitungslektüre geht's los: Beim Nachbarn werden die Spundwände eingezogen. Wird nur ein ganz normales, einfaches Einfamilienhaus, macht aber gerade Radau für drei. Gut, dann eben nicht lesen, sondern ab mit dem Hund. Nur zwei Straßen weiter ist eine riesige Wiese, auf der man sich austoben kann. Wiese? Weg! Wird da doch plötzlich ein neues Haus gebaut, wahnsinnig raumgreifend. Und was macht das? Krach natürlich. Schnelle Stippvisite bei der guten alten Freundin mit dem unfassbar großen Paradiesgarten. Und? Na, klar: Baustelle. Die Nachbarin lässt sich das Dachgeschoss wohnlich machen. Na, denn: Ab in die Arbeit! Was uns dort erwartet, wissen wir wenigstens schon - eine Dauerbaustelle gleich gegenüber. Das Isar-Kaufhaus wird abgebrochen.

Wer nun aber Bilder von mächtigen Abrissbirnen und in sich zusammensackenden Gebäuden vor sich sieht, hat keine Ahnung von moderner, also ökologischer Abbrucharbeit. Da werden erst Teilchen für Teilchen die unterschiedlichen Materialien streng nach Fraktionen rausgeholt und sortiert: klirrendes Metall, scheppernde Steine, rumpelndes Holz, dazwischen piepst die Hebebühne, und piepst, und piepst - bis sie endlich oben im dritten Stock angekommen ist, der wundersamerweise nach sechs Wochen Abrissarbeiten immer noch nicht ganz verschwunden ist. Wir waren beileibe nicht dafür, dass das Isar-Kaufhaus mit all seinen Erinnerungen an Spielzeug-Einkäufe mit den Eltern und an erste Jungmädchen-Ausflüge in die Warenwelt der Sechziger von der Bildfläche verschwindet. Aber jetzt wär's doch ganz schön, der Krach hätte mal ein Ende. Wobei . . . - nach dem Abriss geht's ja eigentlich erst richtig los. Die Baugrube wird ausgehoben, der Neubau eines Geschäftshauses beginnt. Und der dauert bis? Frühjahr 2021, sagt der Projektleiter. Wäre aber der erste größere Bau, der planmäßig fertig wird, sagen wir. Und kaufen schon mal Ohrenstöpsel.