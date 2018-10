21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Mitten im Landkreis Aus der Zeit gefallen

Auf einer Landstraße im Herbst begegenet man plötzlich Marty McFly und Doc Brown in ihrem DeLorean aus "Zurück in die Zukunft". So wie sie fahren, müssen sie gerade angekommen sein

Kolumne von Alexander Kappen

Dienstagvormittag, eine graue, herbstliche Hochnebeldecke hängt über den Straßen des Landkreises. Ziemlich trist das Ganze - bis hinter einer Kurve plötzlich Marty McFly und Doc Brown mit ihrem DeLorean DMC-12 vor einem auftauchen. Ob sie gerade aus dem Jahr 1955 oder 1885 kommen, ist auf die Schnelle nicht festzustellen. Jedenfalls erinnert das silberne, schnittig gestylte Gefährt älterer Bauart von hinten verdächtig an jenen zur Zeitmaschine umgebauten Sportwagen, mit dem die Protagonisten in der Filmtrilogie "Zurück in die Zukunft" Ende der 80er Jahre durch die Dekaden rauschten.

Wo genau im vorausfahrenden Fahrzeug nun der berühmte Fluxkompensator, das Kernstück der Zeitmaschine, verbaut ist, kann man nur schwer erkennen. Sehr gut zu erkennen ist dagegen, dass die Zeitmaschine, die hier eher gemächlich auf der Staatsstraße entlang rollt, offenbar so ihre Probleme hat, die Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern zu erreichen. Die ist nötig, um einen Zeitsprung mit dem Fluxkompensator einzuleiten. Schon das erlaubte Tempo 100 scheint eine sehr sportliche Herausforderung zu sein. Mit 80 geht's bergauf und wieder den Berg runter. Auch sonst scheint Doc Brown, der ohnehin stets einen eher konfusen Eindruck macht, in seiner Zeitmaschine hier ein paar Orientierungsprobleme zu haben. Er fährt auf eine grüne Ampel zu und bremst stark ab, ehe er sich doch dazu entschließt weiterzufahren. Auf der Jagd nach der angepeilten 140er-Marke pendelt er sich wieder bei rund 80 Stundenkilometern ein. Das ist zwar deutlich zu viel für die 50er-Zone, die er nun unbeirrt von irgendwelchen Hinweisschildern passiert - aber immer noch zu wenig für einen Zeitsprung.

Vielleicht stimmt irgendwas mit dem Atomreaktor im Heck des Fahrzeugs nicht, mit dessen Hilfe die für den Zeitsprung benötigten 1,21 Gigawatt Leistung erzeugt werden sollen. Aber vielleicht ist das vorausfahrende Auto ja auch überhaupt kein DeLorean und schon gar keine Zeitmaschine, sondern nur ein altes japanisches Sportcoupé - so wie es hinten drauf steht. Nichts ist unmöglich . . .