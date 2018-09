27. September 2018, 22:14 Uhr Mitten im Laden Flüchtiges Glück

Der Herr in der Schlange hat im Lotto gewonnen - was bei den Nachfolgenden Kopfkino auslöst...

Von CAROLIN FRIES

Der Lottogewinner verzieht keine Miene. Gerade hat ihm der Mann an der Kasse im Schreibwarenladen mitgeteilt, dass er gewonnen hat - doch der Mann, geschätzte 65 Jahre alt, reagiert kaum. Scheinbar ungerührt steht er wie ein Fels. Um ihn herum ein einziges Gewusel, alles dreht sich lautstark um DIN-Formate von Heften, Minenstärken von Bleistiften und Modelle von Geodreiecken. Die Leute, die hinter dem Lottogewinner anstehen, hatten bis eben noch nur ihre Liste der zu besorgenden Materialien im Sinn. Jetzt verliert der Zettel kurzerhand an Bedeutung.

Bilder des älteren Herren auf einem Kreuzschiff tauchen vor dem inneren Auge auf, ein kleines bewohntes Schloss im Isartal, idyllisch gelegen. Und natürlich eine klassische Boulevard-Schlagzeile, die den Millionengewinn für einen Rentner aus dem Münchner Süden verkündet, dessen Identität freilich niemand kennt und der künftig sicher nur mehr sein Personal in diesen Schreibwarenladen schicken wird. Ach ja, das Schicksal ist schon ein Biest. Schließlich steht man in der Schlange ja gleich an nächster Position. Zumindest hier im Schreibwarenladen. Gut, okay, man hat nicht Lotto gespielt. Nicht diese Woche, auch nicht letzte, eigentlich grundsätzlich nicht. Dennoch fühlt man sich plötzlich irgendwie ganz nah dran am großen Glück.

Der Mann dankt und nickt. 12,45 Euro hat ihm der Kassierer auf den Tresen gelegt. Er steckt das Geld ein und wedelt sogleich mit zwei neuen Lottoscheinen. Der nächste Versuch für den großen Gewinn. Wovon er wohl träumt? Das neue Spiel kostet siebzehn Euro und ein paar Zerquetschte. Der Beinahe-Millionär agiert routiniert, zahlt, verstaut die Belege. Für die Buchhaltung, wie er nebenbei bemerkt. Er spiele "schon seeehr lange". Was dabei unterm Strich rauskommt?