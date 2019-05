27. Mai 2019, 21:52 Uhr Mitten im Amtsgericht Der Justizsaal als Bühne

Sitzungssaal Nummer Eins hat ein neues Schauspiel zu bieten...

Kolumne von Benjamin Engel

Im besten Fall können Justizverhandlungen wie eine Schauspielaufführung unterhalten. Dann entwickeln sich oft traurig-komische Geschichten. Vor Jahren schilderte eine Frau etwa vor dem Amtsgericht Wolfratshausen, dummerweise Schnapspralinen gegessen zu haben, bevor sie sich an das Steuer ihres Wagens setzte. Das allein, so behauptete sie bis zum Prozessende steif und fest, habe zu den 1,24 Promille Alkohol im Blut geführt, mit denen sie die Polizei erwischte. Daraus entwickelte sich ein munteres Wortgefecht mit dem Strafrichter, was im Schwur endete, nie wieder Schnapspralinen zu essen.

Schauspiele ganz anderer Art hat neuerdings der Sitzungssaal Nummer Eins im Wolfratshauser Amtsgericht zu bieten. Direkt durch die westliche Fensterfront können die Anwesenden nämlich auf eine gewagte Konstruktion blicken. Denn der Bewohner aus dem ersten Stock des Nachbarhauses ist offensichtlich ein äußerst aufmerksamer Tierliebhaber. Vom Fenster führt eine Stiege mit in unterschiedlicher Höhe montierten Brettern zu Boden. Was es damit auf sich hat, zeigte sich nach kurzem Rätseln erst kürzlich. Da wagte sich eine pechschwarze Katze durch die runde Klappe am Fenster auf die luftig Konstruktion und glitt behände in die Tiefe. Aufmerksam gemustert wurde das flinke Tier von einem getigerten Artgenossen, der ihr sehnsüchtig hinterherzuschauen schien.

Für wahre Katzenfreunde schreibt eben das echte Leben die besten Geschichten. Und die virtuellen Welten haben einmal Sendepause. Denn im Internet zählen zwar bekanntlich Katzen zu den größten Videostars. Die kürzlich gestorbene Grumpy Cat brachte es mit ihrer grimmigen Miene sogar zu Weltruhm. Doch die geschickten Haustiere in Natura zu beobachten, macht gleich viel mehr Freude. Zu sehr ablenken lassen sollte sich aber keiner im Gerichtssaal. Schließlich ist dort niemand zum Spaß anwesend. Ach, Justitia!