16. September 2018, 22:04 Uhr Mitten auf dem Golfplatz Ein seltsames Spiel

Die neuesten Ideen der Single-Börsen

Kolumne Von Otto Fritscher

Schlagersängerin Connie Francis hat es schon 1964 gewusst: "Die Liebe ist ein seltsames Spiel". Über den musikalischen Tiefgang des Liedes lässt sich streiten, doch inhaltlich hat die Sängerin noch immer recht. Nur dass amouröse Irrungen und Wirrungen heutzutage oft im Internet ihren Anfang nehmen, bei Dating-Portalen, die nicht nur von der jungen Generation gern und oft in Anspruch genommen werden, nach dem Tinder-Motto "Wisch und Weg".

Doch nicht alle Partnerbörsen vertrauen ausschließlich Algorithmen oder Speed-Dating-Aktionen, sondern sie laden Singles zu einem realen Spiel ein. Mit genügend Zeit zum Kennenlernen. Zum Beispiel auf dem Platz des Golfclubs Tutzing, wo am kommenden Samstag maximal 120 Singles zuerst den Golfschläger in die Hand nehmen, im gemeinsamen Flight von Loch zu Loch pilgern, bevor es beim Galadinner noch näher auf Tuchfühlung gehen kann. "Sich spielerisch verlieben", nennt das die Partnerbörse Zweisam.de. Allerdings gibt es zwei Einschränkungen: Wer mitspielen will, muss Mitglied in einem Golfverband und älter als 30 Jahre sein. Wer noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte, soll dennoch eine Chance auf die große Liebe bekommen: bei einer Schnupperstunde und einem Putt-Turnier danach.

Ob es für diese Form des Kennenlernens extra eine Dating-Plattform braucht, ist ungewiss. Auch andere Sportvereine könnten durch diese Single-Events nicht nur Mitglieder gewinnen, sondern möglicherweise Ehen stiften. Und sollte die Liebe den einen oder anderen Golf-Fan beim Single-Turnier nicht entflammen, bleibt ja immer noch die Hoffnung, dass zumindest die Liebe zum Golfsport ein Leben lang hält. Für manche allerdings mag der Golfsport ein seltsames Spiel bleiben.