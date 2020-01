Der Holzsteg ragt in das Gewässer. Die kleinen Holzhüttchen spiegeln sich im glänzenden Wasser. Darüber die rosa eingefärbten Wolken, hier und da blitzt der blaue Himmel durch. Der Kochelsee zeigt sich von seiner besten Seite - eine nahezu unrealistisch schöne Komposition. In diesen Genuss kommen nicht nur Spaziergänger, Wanderer und Wassersportler, die sich nach stiller Entrücktheit sehnen - sondern auch Tausende, die sich auf Instagram tummeln.

An einigen Spots rund um den See rotten sie sich bisweilen zusammen: die Instagramer. Bewaffnet mit Stativen und Kameras. Nach dem Motto "Do it for the gram!" tummeln sich Hobbyfotografen bei Wind und Wetter und teilweise zu unchristlichen Zeiten, um den besten Moment einzufangen. Das perfekte Licht, die eindrucksvollste Spiegelung und die scheinbar unberührte Natur, alles auf einem Bild.

Der Blick hinter die Kamera zeigt allerdings etwas anderes: Aufwendig ausgestattete Fotografen stehen dicht an dicht, besonders zum Sonnenaufgang und zur goldenen Stunde. Ein Geheimtipp für schöne Fotos ist der See schon lange nicht mehr. Unter dem Hashtag #Kochelsee finden sich mittlerweile knapp 29 000 Beiträge. Ob alles so richtig #real und #nofilter ist, darf bezweifelt werden - nicht nur bei Influencern. Denn, wenn der Himmel grau und voller Wolken ist, muss eben im Nachhinein Photoshop für wunderschöne rosarote Nuancen sorgen.