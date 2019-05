20. Mai 2019, 21:47 Uhr Mitmachprogramm Heimat selbst gemacht

Workshop zur Ausstellung in Kloster Beuerberg

"Heimatfilm reloaded" heißt ein Animationsfilm-Workshop, den das Diözesanmuseum begleitend zur aktuellen Heimat-Ausstellung in Kloster Beuerberg anbietet. "Heimelige Vorstellungen von Heimatidylle wurden im 20. Jahrhundert besonders durch traditionelle Heimatfilme verbreitet", heißt es in der Ankündigung. Sie spielten oft in ländlichen Regionen, in einer klischeehaften "heilen Welt". Moderne Heimatfilme hätten manchmal einen schärferen, eher kritischen Blick auf heimatliche Themen wie Freundschaft, Liebe, Familie und das Leben in der dörflichen Gemeinschaft. Im Workshop sollen die Teilnehmer damit spielen und ihre eigenen kurzen Heimatfilme produzieren - und zwar mit der filmischen Technik des Stop-Motion: Setzt man einzelne Fotos wie ein Daumenkino hintereinander, so wird daraus ein bewegtes Bild.

Zusammen mit Johanna Eder und Anja Gebauer denken sich die Teilnehmer ein Film-Script aus. Dann geht es an die Entwicklung eines Story-Boards und des Set-Designs. Im Fotostudio werden viele Bilder aufgenommen, die zuletzt zu einem kleinen Stop-Motion-Filmchen zusammengeschnitten werden - "eine kreative und mitreißende Gemeinschaftsproduktion", so das Versprechen. Der Workshop am Samstag, 25. Mai, findet von 10 bis 17 Uhr im Klosteratelier statt und ist offen für zehn Personen.

Weitere Informationen zum Programm in Beuerberg unter www.dimu-freising.de