20. September 2018, 22:14 Uhr Mitmachende gesucht Bund Naturschutz mäht Waldramer Wiese

Der Bund Naturschutz (BN) lädt für Samstag, 22. September, zum Mähen ein. Seit Jahren schon pflegen die Mitglieder des BN mit den Anwohnern und ehrenamtlichen Helfern das Waldgrundstück in Waldram. Interessierte, die mitmachen möchten, können sich bis diesen Freitag noch anmelden oder spontan helfen. Eigene Rechen und Gabeln sowie praktische Kleidung, Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sollten mitgebracht werden. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Kinderspielplatz in der Sudetenstraße in Waldram. Infos unter Telefon 08171/21554.