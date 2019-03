17. März 2019, 22:12 Uhr Mit zwei Promille Tölzer fährt betrunken Traktor

Die Tölzer Polizei spricht von "Glück". In Schlangenlinien fuhr ein 56 Jahre alter Tölzer am Freitag mit seinem Fahrzeug unterwegs. Bei diesem handelte es sich um einen mehr als zehn Tonnen schweren Traktor. Gegen 18.30 war der Mann zunächst auf der Lenggrieser Straße in der Kurstadt unterwegs. Wegen seiner Fahrweise fiel er anderen Verkehrsteilnehmern auf, die die Polizei verständigten. Die Beamten konnten ihn in Gaißach auf der Kreisstraße TÖL 16 auf dem Weg nach Lenggries anhalten. Schnell war klar, dass der Fahrer nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Ein Alko-Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, den Tölzer erwartet ein Strafverfahren. Der Besitzer des Fahrzeugs musste verständigt werden, um seinen Traktor abzuholen.