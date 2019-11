Nur drei Bögen Papier, eine Schere und zwei Scheinwerfer im Rücken braucht Johannes Volkmann, um Erich Kästners Erzählung "Konferenz der Tiere" auf die Bühne zu bringen. Bei Kästner versuchen die Tiere, den Weltfrieden zu sichern - da die Menschen dies nicht leisten. Der bildende Künstler und Theaterspieler Volkmann bringt mit dem Projekt seit vier Jahren Kinder und Jugendliche zusammen. Wie ein Aktionsplan nach ihren Wünschen aussieht, zeigt er am Sonntag im Capitol Filmtheater Bad Tölz - auf der Leinwand.

"Welchen Satz würdest du groß auf eine Wand schreiben? Was ist deine zentrale Botschaft für das Leben?" Diese und weitere Fragen haben Kinder weltweit beantwortet und 2018 bei der "Gipfelkonferenz der Kinder" an der Straße der Menschenrechte in Nürnberg ausgestellt. Initiator des Projekts ist das Papiertheater in Nürnberg, das 1995 von Volkmann gegründet wurde. Für die "Konferenz der Kinder" ist das Team um die ganze Welt gereist, nach Oslo, Bukarest, Kuala Lumpur und Ouagadougou. Kinder und Jugendliche sollten selbst aktiv werden. Volkmann ließ sie auf die Straße gehen und Erwachsene fragen, ob sie ihre zentrale Botschaft auf deren Auto schreiben dürften. So prangte etwa auf der Karosse von Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein für einen Tag in weißer Schrift "Kein Krieg".

Dass die Inszenierung im Capitol-Kino stattfindet, hat einen besonderen Grund. Die Geschichten und Erlebnisse der Reisen hat Volkmann in kurzen Filmen dokumentiert, welche Teil des Programms sein werden. Zum ersten Mal arbeitet er mit dem Medium Film. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Papiertheaters im kommenden Jahr präsentiert er erstmalig das "Kinotheater". Statt der sonst üblichen zwei Meter hohen und vier Meter breiten Papierwand, die zwischen Darsteller und Zuschauer gespannt wird, nutzt Volkmann diesmal die Kino-Leinwand.

Als vielseitiger Künstler habe er sich aber natürlich etwas Besonderes dazu ausgedacht, so heißt es in der Ankündigung. Volkmann wechselt zwischen Bühne und Leinwand und zeigt dem Publikum, wie man mehr Raum für die Wünsche der Kinder schafft. Diese überschnitten sich zum Großteil mit den Forderungen der jungen Demonstranten der Bewegung "Fridays for Future", sagt der Aktionskünstler. Es sei wichtig, die Verbindung herzustellen. Neben "Kriege stoppen" und "Waffen abschaffen" ist ein zentraler Wunsch der Kinder mehr Empathie für Tiere. Die Figuren aus Kästners Erzählung zu Wort kommen zu lassen - Alois, den Löwen, und Oscar, den Elefanten - fand Volkmann passend dazu: "Wir machen die Konferenz der Tiere zur Konferenz der Kinder."

Das Papiertheater organisiert seit Jahren eine Vielzahl verschiedener Projekte, um Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben und gleichzeitig an Erwachsene zu appellieren, diese zu hören. "Wir möchten damit auffordern, den eigenen Umgang mit Mensch und Natur zu reflektieren und sich von unseren Projekten inspirieren zu lassen."

Die Konferenz der Kinder in Zeiten von "Fridays for Future", Leitung und Spieler: Johannes Volkmann, Sonntag, 10. November, 11 bis 13 Uhr, Capitol Filmtheater Bad Tölz, Amortplatz 1, Eintritt 8 Euro, Kinder 4 Euro