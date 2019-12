Wie sehr die Sorgen und Wünsche der älteren Menschen in Geretsried sie beschäftigen, hat Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer (CSU) kürzlich im Stadtrat bei ihrem jährlichen Bericht erkennen lassen. "Unser aller Wunsch", so sagte sie, sei auch jener der Menschen, die bei ihr Rat suchten: "Im Alter zu Hause, daheim zu sein." Oft werde nach alternativen Wohnprojekten gefragt, erklärte sie. Ein Dauerbrenner sei aber auch das Thema Barrierefreiheit, nicht zuletzt im öffentlichen Raum, etwa bei den Bussen. Die letzte Seniorensprechstunde dieses Jahres bietet Gus-Mayer an diesem Montag, 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Stadtteil Stein an (Quartierstreff, Steiner Ring 10). Sie betont, dass es sich dabei nicht um eine Renten- oder Rechtsberatung handelt.