26. Juli 2019, 22:23 Uhr Mit Publizist Wilhelm Warning Klostergespräch über Heimat

Der Publizist Wilhelm Warning lädt jeweils sonntags um 11 Uhr in die ehemalige Schwesternkapelle des Klosters Beuerberg zum Gespräch mit Gästen. An diesem Sonntag heißt das Thema: "Herkunft und Heimat". Gibt es so etwas wie eine innere Heimat, wie Wurzeln, die der Mensch mit sich trägt? Die Herkunft zum Beispiel. Wie und in welcher Weise prägt die religiöse, soziale oder kulturelle Tradition der Eltern und Großeltern das eigene Leben? Vor allem dann, wenn unterschiedliche Kulturen zusammenkommen und vielleicht auch gelebt werden. Wenn sich die Frage stellt: Wo bin ich zu Hause? Die Gesprächspartner sind: Enno Kapitza (Fotograf für Stern, Spiegel, Geo, SZ-Magazin), Roman Bunka (Komponist, Musiker und Pionier der "Weltmusik"-Szene), Jerry Zeniuk (Maler und Autor), Georgios Siomos (Archimandrit und Priestermönch), Björn Bicker (Autor, Regisseur, Dramaturg). www.klosterbeuerberg.dimu-freising.de