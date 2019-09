Der Schauspieler Markus Maria Winkler ist am Samstag, 14. September, von 19.30 Uhr an in der Grabenmühle zu Gast. Er widmet diesen Abend dem Dichter Christian Morgenstern und stellt seine Facetten in einer szenischen Lesung vor. Winkler interpretiert die Werke lustig, skurril, einfühlsam, nachdenklich und anschaulich. Auf dem Programm stehen Geschichten, Gedichte und Sprüche aus Palmström, Galgenlieder, das Gespräch "einer Hausschnecke mit sich selbst", die Geschichte "Der Sperling und das Känguruh". Winkler wird als brillanter Rezitator beschrieben, er bringe eine wunderbare Inszenierung dessen, wie Christian Morgenstern in seinen Gedichten und Geschichten mit Entsetzen jongliert, überraschende Wendungen findet und menschliche Schwächen bloßstellt. Eintritt 10 Euro, Anmeldung unter Telefon 08171/34 04 51 , Mail bholzmayr@t-online.de