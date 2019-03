17. März 2019, 22:12 Uhr Mit Markus Maria Winkler Morgenstern im "Freiraum"

Der Münsinger "Freiraum" lädt Besucher auf einen "Tummelplatz der Phantasie". Unter diesem Titel gestaltet Markus Maria Winkler am Donnerstag, 21. März, von 19.30 Uhr an einen Christian-Morgenstern-Abend. Dem in München-Schwabing geborenen Morgenstern (1871-1914) hat die Nachwelt unzählige witzig-satirische Gedichte und Kleinode zu verdanken, wie zum Beispiel: "Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischenraum, hindurchzuschaun". Winkler spielte beim Südbayerischen Theaterfestival unter der Leitung von Cordula Trantow und war beim Tourneetheater "Das Ensemble Jacob-Schwiers" unter Vertrag und spielte in den Sommerproduktionen am FestSpielHaus in München. Dem Freiraum-Publikum ist er bekannt aus gemeinsamen Auftritten mit seinem Bühnenpartner Jürgen Wegscheider. Karten zu 15 Euro unter Telefon 08177/92 96 87.