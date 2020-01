Sparkasse bietet Apple Pay an

Eine neue Möglichkeit für mobiles Bezahlen bietet die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen an: Apple Pay. Damit können die Kunden des Kreditinstituts ab sofort in Geschäften, über Apps und auf Websites mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac ihre Rechnungen begleichen. "Wir freuen uns, mit der Einführung von Apple Pay all unseren Kunden mobiles Bezahlen ermöglichen zu können", sagt Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger. Die Einführung passe damit zum Anspruch der Sparkasse bei digitalen Bezahllösungen. "Zum Start werden Kreditkarten unterstützt, die Girocard bereiten wir für dieses Jahr vor", ergänzt Straubinger.

Auch der Einzelhandel ist vorbereitet: An den meisten PoS-Terminals (bargeldlose Verkaufsstellen) werden die Apple Pay-Zahlungen mit der Kreditkarte der Sparkasse akzeptiert. Um den Dienst nutzen zu können, benötigen die Kunden den Zugang zum Online-Banking und die aktivierte pushTAN-App. Sicherheit und Vertraulichkeit hätten "höchste Priorität", versichert Straubinger. Bei der Verwendung einer Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay würden die tatsächlichen Kartennummern weder im Gerät noch auf den Apple-Servern gespeichert. Stattdessen werde ihnen eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, die verschlüsselt im Secure Element des Geräts gespeichert wird. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen Sicherheitscode autorisiert.

www.apple.com/de/apple-pay, www.spktw.de