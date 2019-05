17. Mai 2019, 21:51 Uhr Mit Georg Unterholzner Hommage an Oskar Maria Graf

Georg Unterholzner, Martin Regnat und Bodo Kloiber kommen jetzt noch einmal mit dem "Grafical" in die Grabenmühle. Oskar Maria Graf fasziniert Unterholzner nicht nur durch sein schriftstellerisches Können, sondern auch durch seine gnadenlose Ehrlichkeit. Mit dem Grafical will er das Leben und Schaffen des Dichters aus Berg in Erinnerung rufen. Die Lieder wurden alle extra dafür komponiert und geschrieben. In der Grabenmühle, zwischen Einöd und Bairawies, gastiert das Trio am Samstag, 18. Mai, von 19.30 Uhr an. Eintritt frei, Spenden erbeten. Reservierung unter 08171/34 04 51 oder unter bholzmayr@t-online.de