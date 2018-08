17. August 2018, 21:54 Uhr Mit festen Schuhen Führung auf den Rabenkopf

Eine geführte Bergwanderung auf den Rabenkopf, Kochel am See, findet am Dienstag, 21. August, von 8 Uhr an statt. Benötigt werden feste Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung und eine Brotzeit. Infos und Anmeldung bitte über die Tourist-Information Kochel am See unter Telefon 08851/338. Die Teilnahme ist kostenfrei.