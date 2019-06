20. Juni 2019, 21:49 Uhr Mit Einkehr und Bademöglichkeit Radtour mit den Naturfreunden

Der Verein Naturfreunde e bietet am Sonntag, 23. Juni, eine Radtour zum Kochelsee an. Gestartet wird um 9 Uhr am AWO-Parkplatz an der Äußeren Beuerberger Straße. Von dort aus geht es zunächst zur Tattenkofener Brücke. Weiter führt die Tour über Dietramszell bis zum Kloster Reutberg. Der Rückweg führt am Kirchsee entlang, wo je nach Wetterlage gebadet werden kann. Die Veranstalter bitten Interessierte, einen Helm zu tragen, und um vorherige Anmeldung unter 08171/80 182 oder 0177/15 900 85, oder per E-Mail an Rita.h@naturfreunde-wolfratshausen.de