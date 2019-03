6. März 2019, 21:46 Uhr Mit Einkehr Skitour in den Stubaier Alpen

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet von Freitag, 8. März, bis Sonntag, 10. März, eine Skitour in den Stubaier Alpen an. Für die Teilnehmer geht es auf die Winnebachseehütte, ein "idealer Stützpunkt", wie die Veranstalter betonen, denn die Hütte habe nichts von seinem gemütlichen und ursprünglichen Charakter verloren. Nach der Anfahrt und dem Aufstieg von Gries im Sulztal aus stehen am Samstag und Sonntag "eine Vielzahl an lohnenden Touren bis über die 3000-Meter-Grenze" zur Auswahl. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung bei Norbert Gollasch unter der E-Mail-Adresse NoGoll@gmx.de