12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Mit dem Singkreis Fidelis Gottesdienst für Familien

"Was ist wirklich wichtig?" Um diese Frage dreht sich der Familiengottesdienst, zu dem die Pfarrgemeinde Benediktbeuern-Bichl am Sonntag, 14. Oktober, in die Kirche St. Georg in Bichl einlädt. Der Gottesdienst, der vor allem für Kinder und ihre Familien gedacht ist, beginnt um 9 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Singkreis Fidelis. Nach der Messe können alle Teilnehmer zum Kirchenkaffee in das Benefiziatenhaus kommen.