Der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) präsentiert er seine nächste Veranstaltung im Amtsgericht Wolfratshausen. Am Dienstag, 2. Oktober, jährt sich zum 150.Mal der Geburtstag von Mohandas "Mahatma" Gandhi. Der KIL lädt aus diesem Anlass zur Vorführung des vielfach preisgekrönten Spielfilms "Gandhi" des Regisseurs Richard Attenborough mit Ben Kingsley in der Hauptrolle. Einlass in den großen Sitzungssaal des Amtsgerichts um 18 Uhr; Karten zu 9 Euro unter Telefon 0177/7262727, Mail kontakt@kulturverein-isar-loisach.de