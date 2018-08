15. August 2018, 21:53 Uhr Mit dem ADFC unterwegs Radtour zum Walchensee

In die Jachenau und zum Walchensee-Museum führt eine Tour des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Samstag, 18. August. Die Teilnehmer treffen sich am Vereinsheim in Königsdorf und machen sich um 8.30 Uhr auf die etwa 80 Kilometer lange Strecke. Zunächst führt die Route auf dem Isar-Radweg nach Bad Tölz und von dort rechts vom Fluss weiter nach Lenggries. Danach radelt die Gruppe über Nebenwege durch das "Sonnental" bis zum Ort Jachenau. Im Schützenhaus wird eingekehrt. Auf der Mautstraße über Sachenbach bis zum Walchensee müssen die Teilnehmer dann einen kleinen Anstieg bewältigen. Nach einem Bad im Gebirgssee steht noch ein Besuch des Walchensee-Museums in Urfeld auf dem Programm. Der Rückweg führt mit einem kurzen Passanstieg über den Kesselberg und Kochel am See bis zum Kloster Benediktbeuern, von dort nach einer Kaffeepause weiter nach Nantesbuch und über Mooseurach zurück nach Königsdorf. Die Leitung hat Sebastian Fischer, der weitere Informationen unter Telefon 0152/57 60 57 68 gibt. Neben den Mitgliedern sind auch Gäste willkommen.