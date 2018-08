15. August 2018, 21:53 Uhr Mit Blick ins All Sommerfest der Isartalsternwarte

Einen Blick ins All werfen können die Besucher des Sommerfests der Isartalsternwarte in Königsdorf am Samstag, 18. August. Das Fest beginnt um 14 Uhr und dauert bis in die Nacht hinein. Der Eintritt ist frei. Bereits am Nachmittag können die Sonne sowie einige der hellsten Sterne am Himmel mit verschiedenen Teleskopen betrachtet werden. Kinder dürfen unter Anleitung Wasserraketen basteln. Bewirtet werden die Gäste mit kalten Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltem.

Die Organisatoren hoffen auf eine sternenklare Nacht. Die Venus, der Riesenplanet Jupiter, Saturn und später der Mars dürften bei guten Bedingungen zu sehen sein. Für Mondsüchtige bietet die Isartalsternwarte einen Blick auf die Oberfläche des Erdtrabanten. Es können die Schattenspiele am sogenannten Terminator, der Tag-Nacht-Grenze, bestaunt werden. Bei zunehmendem Halbmond sind diese Strukturen an der Grenze zwischen der angestrahlten Lichtseite und der dunklen Schattenseite besonders eindruckvoll. Auch der Mars sollte am Samstag aufgrund seiner Erdnähe gut sichtbar sein. Bei hohen Vergrößerungen im Teleskop können teilweise sogar Oberflächendetails erkannt werden. Die weiße Polkappe des Planeten im Kontrast zur orangebraunen Oberfläche ist bei guter Sicht immer zu sehen. Um Mitternacht, wenn der Mond langsam untergeht, wird die Milchstraße über der Sternwarte sichtbar werden. Möglicherweise sehen die Besucher noch vereinzelte Sternschnuppen. Bei Regenwetter entfällt das Sommerfest ersatzlos.