14. März 2019, 21:59 Uhr Mit Beziehungen zum Blauen Land Wahlheimat Expressionismus

Penzberger Museum zeigt den Künstler Werner Berg

In Wien habe er zeichnen gelernt - "stur und streng" -, in München sei "gesäbelt" und "gemoln" worden: So hat Werner Berg (1904-1981), der an den Kunstakademien beider Städte studiert hatte, seine Erfahrungen kommentiert. Welch großartiger Maler der Berg war, das will das Penzberger Museum Besuchern vor Augen führen. Dort wird am Samstag, 16. März, die Ausstellung "Stadt - Land - Werner Berg. Wahlheimat Expressionismus" eröffnet. Museumsleiterin Freia Oliv erklärt, das Werner-Berg-Museum in der zweisprachigen Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk (österreichisch/slowenisch) hege einen Schatz, der direkten Bezug zum hiesigen Blauen Land und den Expressionisten habe. Mit mehr als 110 Werken - Ölgemälden, Holzschnitten, Zeichnungen - werde das markante Werk Bergs, der 50 Jahre lang in Kärnten lebte, erfahrbar. Auch Parallelen zur Vita und zum Werk Heinrich Campendonks seien zu entdecken. In den drei Stockwerken des Penzberger Museumsaltbaus ist die Ausstellung sowohl chronologisch wie thematisch gegliedert. Begriffe wie Heimat, Alltag, bäuerliches Leben, Beziehungen und (Künstler-) Freundschaften, Grundfragen der Existenz werden dabei fokussiert.