Die nächste Runde in der Bebauung der ehemaligen Reitschule in Icking wartete mit einer Überraschung auf: nicht nur Architekt Georg Tahedl legte seine nach dem Bürgerdiskussionsabend im November überarbeiteten Pläne erneut im Sitzungssaal des Rathauses vor, sondern auch der pensionierte Ickinger Kollege Georg Haisch warf seinen Entwurf in den Ring. Die Überlegungen dazu wollten sich die Ickinger Gemeinderäte am Montag von Lisa Häberlein (SPD/Grüne) nicht aus der Hand nehmen lassen, die erfolglos beantragte, dies doch ihren Nachfolgern nach der Kommunalwahl zu überlassen.

Zunächst war der von Eigentümer Johann Abfalter beauftragte Georg Tahedl an der Reihe. Prinzipiell hat sich an der versetzten Anordnung der sechs Häuser mit insgesamt 38 Mietwohnungen, in denen die Gemeinde ein Belegungsrecht von 50 Prozent erhält, nichts geändert. Durch einen zum dritten Vollgeschoß ausgebauten Dachstuhl ist es gelungen, die Höhe zu reduzieren - die Firsthöhe in der Planung ist je nach Lage nicht mehr als 1,50 Meter höher als der Bestand. "Der Hauserweg ist in keiner Weise in der Aussicht beeinträchtigt", versicherte Tahedl den Gemeinderatsmitgliedern. Auch andere Vorschläge hat der Architekt berücksichtigt, wie die vom Gremium gewünschten größeren Wohnungen und die Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen.

Detailansicht öffnen Die ehemalige Reithalle in Icking ist seit dem Brand im Juli 2018 eine Ruine. Eigentümer Johann Abfalter will das Gelände neu bebauen lassen. (Foto: Hartmut Pöstges)

Was ebenfalls gelöst zu sein scheint: die Verkehrserschließung über den Isarweg, den viele für zu eng hielten. "Die Zufahrt ist problemlos zweispurig möglich, wenn es gelingt, die Kurve an der Kirche zu verbreitern", fasste Bürgermeisterin Menrad (UBI) die Prüfung eines Verkehrsplaners zusammen. Diese erste Engstelle könnte durch eine Erweiterung Richtung Osten aufgeweitet werden. Die zweite Engstelle mit einem erhaltenswerten Eichenbaum befindet sich an der ehemaligen Einfahrt zur Reithalle. Hier will Architekt Tahedl einen Wendekreis anlegen. "Eine Erschließung ohne Ampelanlage scheint realisierbar", sagte Menrad. Die Verkehrsplanung setzt auf Beschilderung, die den bergauf fahrenden Autos Vorfahrt einräumt. "Die Straße schluckt's", zeigte sich Matthias Ertl (PWG) überzeugt.

Gerhard Haisch, der an Abfalter herangetreten war, stellte einen grundsätzlich ganz anderen Entwurf mit Reihenhaus-Charakter vor. Auf die bis zu fünf quer zum Steilhang angeordneten Häuserblöcke sind zum Teil Apartments mit Laubengängen aufgesetzt. Zusammen mit einem Geschoßwohnungsgebäude kommt Haischs Entwurf auf 37 Wohneinheiten. Das aus der Topographie resultierende, auch bei Tahedl nicht überzeugend gelöste Problem der Verschattung will er durch eine Verschiebung der Häuser zum Isarweg hin lösen.

Detailansicht öffnen Die Pläne von Architekt Georg Tahedl sehen sechs versetzte Häuser mit insgesamt 38 Mietwohnungen vor. Für die Hälfte davon soll die Gemeinde ein Belegungsrecht erhalten. (Foto: Architekt Georg Tahedl)

Die Gemeinderäte waren zu Haischs Plänen geteilter Meinung: Während Vigdis Nipperdey (Ickinger Initiative) sich wegen der ruhigeren Architektur und der größeren Privatsphäre lobend äußerte, lehnte ihn Ertl wegen des unerwünschten "Siedlungscharakters" ab. Die Diskussion drehte sich anschließend weitgehend um Tahedls Pläne. Möglichst oberirdisch alles von Autos freizuhalten und sie in die Tiefgarage verschwinden zu lassen sowie mehr Fahrradabstellplätze zu schaffen, forderten Georg Linsinger und Verena Reithmann (beide UBI). Das soll der Architekt ebenso weiterverfolgen, wie die von Otto Güllich (Ickinger Initiative) gewünschte Ausrichtung der Häuser nach der Aussicht, die Besonnungsverhältnisse, die Hangabsicherung bei den Haisch-Plänen und der von Hauserweg-Nachbarn ins Spiel gebrachte Rückbau der früheren Aufschüttung für die Reithalle, um das natürliche Gefälle des Hangs zu nutzen. Den ungewöhnlichsten Vorschlag für die Unterbringung der vorgeschriebenen 84 Stellplätze machte übrigens Lisa Häberlein. Sie wollte sie teils in Duplex-Garagen beim Rewe-Supermarkt auslagern.

Als letzten Punkt stellte Tahedl das Bürogebäude in L-Form noch einmal vor, das beim Bürgerabend wegen seiner massiven und städtischen Bauweise unter Beschuss geraten war. Die neuen Pläne mit Holzverschalung gefielen weitaus besser. Ein Problem ist aber immer noch die große Glasfassade des Seminarraums. Die gefürchtete Lichtausstrahlung soll eine vorgebauten Lamellenkonstruktion verhindern. Die Höhe von sechs Metern machte Ertl Sorgen. "Schön ist die Wand nicht." Als Hausaufgabe bekam Tahedl nicht nur die Planung eines Satteldachs mit auf den Weg, sondern auch eine Reduzierung der Fensterflächen. "Und dann arbeiten wir weiter dran", sagte Bürgermeisterin Menrad abschließend. Über die Pläne ließ sie nicht abstimmen. "Wir sind noch in der Planungsphase", erinnerte sie.