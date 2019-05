10. Mai 2019, 22:04 Uhr Mit Anatol Regnier Beschwingte Erinnerungen

"Stell dir vor, wir hätten was zu rauchen - Nachkrieg und Fünfzigerjahre in der BRD" heißt das neue Programm von Anatol Regnier, Julia von Miller und Frederic Hollay. Am Donnerstag, 16. Mai, gastiert das renommierte Trio, das sich auf unterhaltsame musikalische Zeitreisen in die deutsche Vergangenheit spezialisiert hat, in der Pizzeria Pinocchio in Münsing. Von 18.30 Uhr an kann gegessen werden, das Programm beginnt um 20 Uhr. Da das Platzangebot beschränkt ist, empfiehlt sich eine Anmeldung unter ak-kultur-osv@web.de, der Eintritt kostet 12 Euro.